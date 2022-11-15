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Морские пехотинцы Северного флота проводят в Заполярье боевое слаживание военнослужащих, призванных из запаса

Морские пехотинцы Северного флота проводят в Заполярье боевое слаживание военнослужащих, призванных из запаса

Днем и ночью военнослужащие в составе отделений и экипажей боевых машин, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции, отрабатывают учебно-боевые задачи и совершенствуют навыки применения штатного вооружения и военной техники.

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