ЛДПР предлагает усилить контроль за мигрантами до пересечения границы

Депутат Андрей Луговой заявил, что сдача биометрии, проверка языка и цели въезда должны быть предусмотрены заранееДепутат Госдумы от партии Андрей Луговой выступил на форуме ЛДПР «Россия без мигрантов» с инициативой ужесточить контроль за иностранными гражданами еще до въезда в страну.