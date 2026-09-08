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ЛДПР предлагает усилить контроль за мигрантами до пересечения границы

ЛДПР предлагает усилить контроль за мигрантами до пересечения границы

Депутат Андрей Луговой заявил, что сдача биометрии, проверка языка и цели въезда должны быть предусмотрены заранееДепутат Госдумы от партии Андрей Луговой выступил на форуме ЛДПР «Россия без мигрантов» с инициативой ужесточить контроль за иностранными гражданами еще до въезда в страну.

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