ЛДПР предлагает усилить контроль за мигрантами до пересечения границы

Депутат Андрей Луговой заявил, что сдача биометрии, проверка языка и цели въезда должны быть предусмотрены заранееДепутат Госдумы от партии Андрей Луговой выступил на форуме ЛДПР «Россия без мигрантов» с инициативой ужесточить контроль за иностранными гражданами еще до въезда в страну.
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