Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Денис Зюбрицкий
    Перевернётся на 360 градусов? То есть останется такой же, как сейчас? Автор в школе прогуливал алгебру и геометрию."Роковой взрыв су...
  • Игорь ВОСТОКОВ
    А автор этой статьи отдаст концы в ближайший понедельник,за то,что распространяет гадости,это тоже сказали звёзды."Черная бездна ст...
  • Владимир Алтайцев
    Крику  много, шерсти мало, - сказал чёрт, обдирая  кошку. Так и с этой  трескотнёй насчёт повышения  пенсий. Подымут ...В Госдуме сделали...

Урок мужества для школьников и студентов состоялся в Доме офицеров ЦВО

Урок мужества для школьников и студентов состоялся в Доме офицеров ЦВО

В ходе встречи Игорь Родобольский рассказал о своей службе в армии, в том числе об участии в Афганской войне, конфликтах на Северном Кавказе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх