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Московский комсомолец в Израиле

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Компания «דיפלומט מפיצים בע"מ» отзывает продукцию 7Days Bake Rolls

Компания «דיפלומט מפיצים בע"מ» отзывает продукцию 7Days Bake Rolls

Компания «Дипломат Мефицим» объявляет об отзыве следующих продуктов:7Days Bake Rolls с солью, 80 г — штрихкод 52013606390077Days Bake Rolls со вкусом чеснока, 80 г — штрихкод 7622202049927После жалоб потребителей в продукции было обнаружено наличие бобовой муки, которая не указана в перечне ингредиентов .

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