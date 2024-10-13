Источник в Израиле опроверг слухи о приказе не атаковать Бейрут

Сообщения в средствах массовой информации о том, что власти Израиля якобы приказали не атаковать цели в Бейруте, не соответствуют действительности, 13 октября сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Израиля.
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