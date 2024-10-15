Росконтроль на страже здоровья потребителя: назван продукт, который трудно назвать молоком – худшие марки Ольга БезродняяРосконтроль провел проверку молока и выявил марки, которые невозможно отнести к молочным продуктам из-за критических нарушений.
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