Тайная доктринаГолубая кровьhttps://x-files Голубая кровь По мнению специалистов, грядущий век будет, в числе прочего, и веком фторорганики.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновКатрен “Очищение в Духе ожидает всех!” Катрены – для людей испытание! Информацию надо принять! В каждом Катрене своё Задание! Человек должен это понять! Катрен – отражение реальности! Ключевые выделены моменты! Человеку при его Дуальности, Создатель подсказывает аргументы! Создатель знает, что будет с Вами! Это, прежде всего, Его Спектакль! Уходят в прошлое боевые татами, Уходит в прошлое и Пентакль! Мир меняется по Сценарию Бога! 18 лет не прошли даром! За эти годы проявлен итог: Вы стали Единым в Духе отрядом! Пусть не тысячи, Бог и не ожидал! Даже за 18 лет не стать Богом! Никто даже человеком-Богом не стал, Хорошо, что Единым потоком! Главное, заметны уже изменения! За эти годы Вы изменились! У Вас появилось своё мнение, С Судьбой своей определились! Начали принимать Мои Слова! Обращённые к каждому и ко всем! Слова важнее, чем молва! Вы сами избавились от проблем! При изменении Сознания, Я уточняю, Конкретизирую, что надо Вам! Каждый раз Экзамен у Вас принимаю, Уточняя, что Вам надо для жизни Там! Ваша жизнь – это Завтра предтеча! За эти годы Вы повзрослели! Создатель готовит с Вами Встречу, Вы вначале многое не умели! Теперь Вы – люди-Боги по-настоящему! Сознание позволяет подняться Выше! Вам необходимо готовиться к предстоящему! Вам нельзя опускаться ниже! Мои слова: прошлое и настоящее! Вы меняетесь – меняюсь и Я! Из того, что вы достигли стоящее: Вы с Создателем – сегодня Семья! Вы осознали структуру Матрицы! Матрица – ответственность за всех! Ваши подписи в конце страницы, Тьме не раскусить этот орех! Вас ждут ещё испытания! Внутри и, конечно, снаружи! Не превращайте жизнь в скитания, Не бойтесь ни жары и ни стужи! Вас ждут ещё шторма и волнения! Бушующий океан и острова! Создатель подскажет Вам направление! Направление Бога – это Ваша Судьба! Вы – одни, против Вас – миллионы! Гордыня людей против Вас! Против Вас – стоят легионы! Это настоящее без прикрас! Бог помогает лишь лучшим! Он видит внутри Вас старание! Впереди не должно быть случая, В жизни не должно быть страдания! Все испытания людей от Создателя! Он видит шаги оппозиции! Он видит, как растёт отряд предателей! Ему предстоит с Богом свидание! Нельзя выступать против Бога! Люди в религии не понимают этого! Пандемия поможет тоже в итоге! У неё против неверия свой метод! Очищение в Духе ожидает всех! Нельзя перейти в Шестую с грехами! Для Перехода не должно быть помех, Создатель хочет гордиться Вами! Ваш Портал – это лицо Нации, Взявшей на себя грехи человечества! Переход – это масштабная акция, По формированию в Духе для всех Отечества! Вам не надо смотреть на оппозицию, Оппозиция – это анти-Боги! Вам не пригодятся людские традиции, Вы – Новой Эпохи потоки! Информация от Вас – это Правда! Люди откроют на это глаза! Русь Святая всех поведёт в Завтра, Скоро очищения будет гроза! Аминь. Отец Абсолют или Высший Космический Разум! https://www.youtube.com/watch?v=ZP35tdO62OMКомментировать
Свежие комментарии