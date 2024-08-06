Причину массового исчезновения стрижей в Новосибирске назвал орнитолог Яновский

Ученый пояснил, что осень уже не за горами и первые перелетные птицы улетели из Новосибирска. В первые дни августа из Новосибирска и районов области начали отлетать к местам зимовки заметные виды перелетных птиц.
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