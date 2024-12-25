Политолог раскрыл, зачем Трампу нужна Гренландия

Риторика избранного президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии — это попытка выторговать более выгодные условия для размещения на острове военной инфраструктуры Соединенных Штатов, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
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