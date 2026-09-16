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Женщина пострадала при артиллерийском ударе ВСУ по Энергодару

Женщина пострадала при артиллерийском ударе ВСУ по Энергодару

Украинские боевики ночью нанесли артиллерийский удар по Энергодару. Об этом заявил мэр города Максим Пухов в телеграм-канале .

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