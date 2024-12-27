🤑Деньги под елкой привлекут богатство в 2025 году, — астроЛох Под наряженное дерево нужно положить деньги, сумма которых будет содержать цифры 1, 6 и 8.
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🤑Деньги под елкой привлекут богатство в 2025 году, — астроЛох Под наряженное дерево нужно положить деньги, сумма которых будет содержать цифры 1, 6 и 8.