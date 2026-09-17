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ДумаТВ

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Посол ЕС Матернова назвала Киев прифронтовым городом после ударов РФ

Посол ЕС Матернова назвала Киев прифронтовым городом после ударов РФ

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что Киев стал прифронтовым городом из-за российских ударов.

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