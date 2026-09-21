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ИА Реалист

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Трамп анонсировал «масштабную сделку» по калию с Беларусью

Трамп анонсировал «масштабную сделку» по калию с Беларусью

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 20 сентября президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social объявил, что Соединённые Штаты работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси.

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