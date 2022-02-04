Глава Минвостока Чекунков: необходима скоростная связь между Хабаровском и Владивостоком

ХАБАРОВСК, 4 фев - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в перспективе между Хабаровском и Владивостоком может быть запущена стратегически важная скоростная железнодорожная магистраль, министр предложил проработать проект агломерации двух этих дальневосточных городов.