Глава Минвостока Чекунков: необходима скоростная связь между Хабаровском и Владивостоком

ХАБАРОВСК, 4 фев - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в перспективе между Хабаровском и Владивостоком может быть запущена стратегически важная скоростная железнодорожная магистраль, министр предложил проработать проект агломерации двух этих дальневосточных городов.
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