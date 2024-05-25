Для выпускников 1 школы прозвенел последний заливистый школьный звонок. Так пусть этот праздник навсегда останется светлым и радостным воспоминанием.
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Для выпускников 1 школы прозвенел последний заливистый школьный звонок. Так пусть этот праздник навсегда останется светлым и радостным воспоминанием.