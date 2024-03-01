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Развитие экономики и забота о людях: ЯМЗ и администрация Ярцевского района заключили соцконтракт

Развитие экономики и забота о людях: ЯМЗ и администрация Ярцевского района заключили соцконтракт

СМОЛЕНСК, 1 марта, ФедералПресс. Ярцевский металлургический завод (ЯМЗ), входящий в состав Трубной металлургической компании (ТМК), заключил соглашение с администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области о сотрудничестве в области социально-экономического развития района.

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