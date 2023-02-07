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Глава СК Бастрыкин возьмет на контроль уголовные дела по нападению на школьницу в Химках

Глава СК Бастрыкин возьмет на контроль уголовные дела по нападению на школьницу в Химках

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате комитета процесс и результаты расследования уголовных дел, возбужденных по факту жестокого нападения на школьницу в подмосковных Химках.

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