Глава СК Бастрыкин возьмет на контроль уголовные дела по нападению на школьницу в Химках

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате комитета процесс и результаты расследования уголовных дел, возбужденных по факту жестокого нападения на школьницу в подмосковных Химках.
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате комитета процесс и результаты расследования уголовных дел, возбужденных по факту жестокого нападения на школьницу в подмосковных Химках.
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