Талантливый фотограф Андре Масгроув делает невероятные подводные снимки

Завораживающие картины океанских глубин и жизни подводных обитателей демонстрирует всему миру Андре Масгроув (André Musgrove) — талантливый фотограф, режиссер, фридайвер и инструктор по подводному плаванию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии