Купить автомобиль и сэкономить на обслуживании

Бренд Москвич совсем молодой, но уже успел завоевать доверие покупателей. На сегодняшний день в его модельной линейке три автомобиля: бензиновый кроссовер Москвич 3, электрокар Москвич 3e и появившийся не так давно седан Москвич 6.