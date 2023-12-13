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За рулем

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Купить автомобиль и сэкономить на обслуживании

Купить автомобиль и сэкономить на обслуживании

Бренд Москвич совсем молодой, но уже успел завоевать доверие покупателей. На сегодняшний день в его модельной линейке три автомобиля: бензиновый кроссовер Москвич 3, электрокар Москвич 3e и появившийся не так давно седан Москвич 6.

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