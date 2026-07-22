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Царьград

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Певица Пелагея раскрыла борьбу с «синдромом самозванца»

Певица Пелагея раскрыла борьбу с «синдромом самозванца»

Певица Пелагея призналась, что сталкивается с синдромом самозванца на протяжении всей жизни. Получив главную роль в кино, она преодолела свои страхи.

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