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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гакпо поставил Роналду выше Кройффа и Крооса, но предпочел Месси Криштиану и Винисиусу

Вингер «Ливерпуля» принял участие в блиц-опросе. В нем ведущий и футболист составили импровизированный плей-офф, в котором Гакпо выбрал одного игрока из двух предложенных.

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