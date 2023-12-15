«Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Ноттингем Форест»

«Тоттенхэм» одержал вторую кряду победу в АПЛ и закрепился на пятом месте в турнирной таблице. В Ноттингеме прошел матч 17-го тура первенства АПЛ, в котором местный «Ноттингем Форест» встречался с «Тоттенхэмом».