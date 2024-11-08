Налог на вклады: правила расчета и новые ставки в 2025 году

Налог на вклады начинается с суммы, рассчитываемой по формуле: 1 миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку в течение года — ставка учитывается на первое число каждого месяца, пояснил аналитик нашего маркетплейса Иван Багетов.
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