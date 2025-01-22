Ямочный ремонт дорог в Крыму завершат до 1 мая

Фото: Александр Овдиенко/TelegramНа совещании с главами муниципальных образований обсуждались вопросы саночистки, демонтажа незавершенного строительства, ремонта дорог, функционирования общественного транспорта и обустройства экопарковок в городах и районах.
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