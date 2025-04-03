Школьница из Алексеевского выиграла этап Всероссийской олимпиады по китайскому языку

Ученица 10 класса школы №293 им. А.Т.Твардовского в Алексеевском районе Анастасия ГУН одержала победу на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку и теперь будет представлять наш регион на заключительном этапе.
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