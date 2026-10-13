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ИА Регнум

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Актриса Сельма Блэр арестована послде нападения на бортпроводников

Актриса Сельма Блэр арестована послде нападения на бортпроводников

Американская актриса Сельма Блэр, известная по фильму «Жестокие игры», арестована после нападения на бортпроводников самолета Delta Air Lines, следовавшего из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

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