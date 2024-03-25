AT: в случае переговоров Россия оставит за собой регионы Восточной Украины

Коллективный Запад не рассматривал возможность разрешения украинского конфликта путем переговоров. Если бы контакты прошли на нынешнем этапе, США и Евросоюзу пришлось бы признать бывшие регионы Восточной Украины российскими и согласиться на создание буферной зоны, заявил обозреватель Asia Times Дэвид Гольдман.