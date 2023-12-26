Мошенники научились обманывать орловцев с помощью новых купюр номиналом в 100 и 5000 рублей

Новая схема связана с кражей денег под видом проверки на подлинность. Всё начинается со звонка. Мошенник под видом соцработника просит обывателя проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр номиналом 100 и 5000 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии