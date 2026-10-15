Строительство комплекса «Территория спорта» в Мотовилихинском районе Перми получит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, которые Министерство спорта РФ будет перечислять равными частями по 500 млн рублей ежегодно с 2027 по 2029 год.