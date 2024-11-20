Долой «брекзит». В Британии набирает обороты петиция за возвращение в ЕС

На Туманном Альбионе все громче звучат голоса за возвращение Британии в ЕС: как рассказало издание Independent, число подписавшихся под соответствующей петицией, запущенной несколько недель назад, стремительно растет.
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