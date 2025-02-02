Что такое френч на губах, и как сделать крутой макияж в стиле главных модниц соцсетей Алёна Юрьева Дуэт насыщенного контура и глянцевого блеска для губ снова в тренде! Этот эффектный прием, известный еще с 90-х, вернулся в моду благодаря ТикТоку, где его окрестили «френчем на губах».
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