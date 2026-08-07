Более 590 педагогов школ искусств из регионов повысили квалификацию в Москве

За пять лет около девяти тысяч специалистов из более чем 65 субъектов Российской Федерации приняли участие в научно-практических конференциях, посвященных новейшими методиками преподавания творческих дисциплин.
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