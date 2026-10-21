Россия способна поддержать американских аграриев не только дизтопливом, но и удобрениями. Об этом в соцсети Х заявил специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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