В деревне Кондряево Судогодского округа вечером 21 октября загорелся деревянный трехквартирный дом на улице Колхозной, пламя охватило 72 квадратных метра.
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