Венгрия не даст использовать свою территорию для отправки западных войск на Украину

Венгрия не позволит использовать свою территорию для отправки войск НАТО или Евросоюза (ЕС) на Украину, заявил в интервью «Известиям» лидер парламентской партии «Наша Родина» и депутат Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи.