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в Пакистане восьмилетнего мальчика приговорили к смерти за богохульство

в Пакистане восьмилетнего мальчика приговорили к смерти за богохульство

Восьмилетнему мальчику из семьи индуистов грозит смертная казнь за богохульство, пишет Daily Mail. Как сообщается, ребенок был арестован в июле по обвинению в умышленном мочеиспускании на ковер в религиозной школе, где хранятся священные книги.

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