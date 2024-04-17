Российская компания “Катюша” начала производство МФУ и принтеров на своих собственных платах

Изображение: «Катюша» Известный российский производитель печатной техники с не менее известным названием «Катюша» официально объявил о запуске серийного производства своих МФУ и принтеров, основанных на отечественных системных платах.
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