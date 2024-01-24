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    Ну. он пусть что хочет думает. а лично я кастрюлю вижу.«Лучше бы продолж...
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Глава МИД РФ: Украина на экстренно созываемом Россией заседании Совбеза ООН могла бы рассказать о причинах крушения самолёта Ил-76

Глава МИД РФ: Украина на экстренно созываемом Россией заседании Совбеза ООН могла бы рассказать о причинах крушения самолёта Ил-76

Российская Федерация собирает экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по транспортному самолету Ил-76, перевозившему предназначенных для обмена украинских военнопленных.

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