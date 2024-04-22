Как выглядит семейная жизнь на самом деле

Фотографу Даниэль Гюнтер (Danielle Guenther) надоели обычные семейные фотосессии, где все аккуратно одеты, причесаны, одинаково умильно улыбаются и сидят в неестественных позах посреди нереалистично красивых интерьеров.
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