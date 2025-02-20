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Китай

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МИД КНР прокомментировал одобрение парламентом Вьетнама инвестиций в железнодорожный проект Лаокай -- Ханой -- Хайфон

Пекин, 19 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь в среду прокомментировал решение Национального собрания /парламента/ Вьетнама одобрить инвестиции в железнодорожный проект Лаокай -- Ханой -- Хайфон.

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