МИД КНР прокомментировал одобрение парламентом Вьетнама инвестиций в железнодорожный проект Лаокай -- Ханой -- Хайфон

Пекин, 19 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь в среду прокомментировал решение Национального собрания /парламента/ Вьетнама одобрить инвестиции в железнодорожный проект Лаокай -- Ханой -- Хайфон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)