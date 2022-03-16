Закон и Порядок

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Британские банки будут вынуждены предоставлять информацию о российских олигархах под санкциями

Британские банки будут вынуждены предоставлять информацию о российских олигархах под санкциями

Британские банки будут передавать информацию властям западных стран о транзакциях олигархов и компаний, связанных с Владимиром Путиным и находящихся под санкциями.

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