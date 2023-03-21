Уссурийские бойцы завоевали медали чемпионата и первенства ДФО по ММА на Камчатке

Уссурийские спортсмены в составе сборной Приморского рая выступили на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству, участие в которых приняли порядка 150 борцов в различных весовых категориях.
Уссурийские спортсмены в составе сборной Приморского рая выступили на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству, участие в которых приняли порядка 150 борцов в различных весовых категориях.
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