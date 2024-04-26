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В СФУ придумали дешевый метод добычи золота при помощи сибирских бактерий

В СФУ придумали дешевый метод добычи золота при помощи сибирских бактерий

Ученые Сибирского федерального университета и Северо-Восточного федерального университета им. М.В. Аммосова совместно с СО РАН нашли альтернативный способ выделения сульфидов, содержащих золото и сурьму, из комплексных многокомпонентных руд.

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