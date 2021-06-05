Даниэль Коллинс: «После матча я сказала Серене, что хотела бы, чтобы она выиграла титул»

Американка Даниэль Коллинс, в третьем круге «Ролан Гаррос» проигравшая Серене Уильямс, рассказала, что дальше будет болеть за 23-кратную чемпионку «Больших шлемов».
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