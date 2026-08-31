МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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В Марьиной Роще на Тихвинской улице появилась новая велопарковка

Во дворе дома 4 по улице Тихвинской в Марьиной Роще установили новую велопарковку на 12 мест. Глава управы района Марьина Роща Александра Фадеева, заместитель главы управы Наталия Бутузова, депутат Московской городской Думы Александр Сапронов и общественный инспектор СВАО Владислав Гусев совместно с активными жителями дома проверили качество выполненных работ.

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