В Марьиной Роще на Тихвинской улице появилась новая велопарковка

Во дворе дома 4 по улице Тихвинской в Марьиной Роще установили новую велопарковку на 12 мест. Глава управы района Марьина Роща Александра Фадеева, заместитель главы управы Наталия Бутузова, депутат Московской городской Думы Александр Сапронов и общественный инспектор СВАО Владислав Гусев совместно с активными жителями дома проверили качество выполненных работ.