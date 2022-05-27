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В Сирии растёт напряжённость на фоне возможного начала новой спецоперации Турции

В Сирии растёт напряжённость на фоне возможного начала новой спецоперации Турции

После заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о возможном начале в северной части САР спецоперации по ликвидации курдских отрядов самообороны и выстраиванию буферной зоны безопасности вдоль границы Турции напряжённость в регионе возросла.

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