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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адам Сильвер: «Глубоко разочарован грубыми нарушениями наших правил и институциональными ошибками «Клипперс»

НБА завершила расследование обхода потолка зарплат со стороны « Клипперс » серией наказаний. Комиссионер Адам Сильвер подытожил работу лиги.

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