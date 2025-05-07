Акция "Бессмертный полк" состоялась в столице Кипра

Акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы, состоялась 6 мая в кипрской столице Никосии. В акции поучаствовали несколько сотен граждан, среди которых были россияне, работники посольства, школьники и местные жители.
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