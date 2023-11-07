МВД объявило в розыск судью МУС Годинеса, выдавшего ордер на арест Путина

Судью Международного уголовного суда Серхио Годинеса, выдавшего ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченной по защите прав детей в РФ Марии Львовой-Беловой, объявили в розыск по уголовной статье.
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