Вице-глава правительства Тувы Монгуш разочаровался в коллегах и ушел в отставку

Зампред правительства Республики Тыва Алик Монгуш написал заявление об уходе с должности. На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что принял решение из-за того, что разочаровался в отношениях с коллегами.
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